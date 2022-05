Oggi la prima giornata dell’atteso Verso Sud. Il sindaco: “Momento storico per la città, Sorrento capitale del Mediterraneo”. A Sorrento, ha ufficialmente preso il via “Verso Sud”, l’attesissimo meeting voluto dal ministro per la Coesione territoriale, Mara Carfagna e realizzato da The European House-Ambrosetti.

Durante il forum, che si svolgerà tra oggi, venerdì 13 maggio 2022, e domani, sabato 14 maggio 2022, verrà fatto anche un focus sulle enormi potenzialità del Mezzogiorno e sulle aree che sono strategiche per la crescita dell’intera area del Mediterraneo.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Camera, Roberto Fico, il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, e numerosi ministri del governo italiano, sono giunti questa mattina a Sorrento per parteciparvi.

Ad accoglierli, il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, insieme al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e al sindaco metropolitano di Napoli, Gaetano Manfredi.

Al presidente Mattarella, il sindaco Coppola ha espresso parole di sentito ringraziamento. E’ infatti la prima volta che la cittadina costiera accoglie il Capo dello Stato in visita ufficiale.

“Sicuramente un momento storico per la città – ci ha detto il primo cittadino sorrentino -, un momento altamente emozionante per tutti. Siamo felici di averlo vissuto, siamo felici di aver portato per la prima volta in città un presidente della Repubblica nell’esercizio delle sue funzioni, quindi è un motivo di grandissima soddisfazione. Abbiamo sempre detto di voler lavorare ai grandi eventi, in particolare ai grandi eventi internazionali, istituzionali. Lo abbiamo fatto con il G20, oggi ci siamo superati. È veramente una cosa straordinaria per la città, una città che ha guadagnato una ribalta di livello assoluto su tutti i media nazionali. Sorrento è la capitale non solo del turismo, oggi è la capitale del Mediterraneo, che è qualcosa di più importante probabilmente, e ci proietta in una dimensione alla quale la città non era abituata e ci auguriamo di farla abituare”.