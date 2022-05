Oggi la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: la bandiera esposta in tutti i comuni della Costiera Amalfitana. La Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, quest’anno celebra il riconoscimento dell’enorme sforzo dei Volontari CRI, tanto in prima linea nella lotta alla pandemia quanto nella guerra in Ucraina.

Foto 3 di 14



























Il Comitato CRI di Costa Amalfitana ha chiesto ai Primi Cittadini dei comuni della Costiera Amalfitana di partecipare esponendo, fuori da ogni Palazzo Comunale, la bandiera della Croce Rossa.