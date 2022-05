Oggi la Chiesa festeggia i Santi Cristoforo Magallanes e 24 compagni

La figura di Don Cristobal viene commemorata insieme a quella dei suoi ventiquattro compagni martiri messicani, uccisi nel clima di persecuzione contro la Chiesa che ha tormentato la storia messicana di inizio sec. XX.

Sacerdote dalla fede viva e pastore pieno di zelo, come missionario tra gli indigeni “huichole”, Cristoforo seppe suscitare numerose vocazioni sacerdotali. Di fronte alla persecuzione non si perse d’animo e alla chiusura del seminario di Guadalajara si offrì di fondarne uno nella sua parrocchia per continuare la formazione dei futuri sacerdoti.

Poco prima di essere fucilato, di fronte al plotone di esecuzione trovò la forza di confrontare i suoi compagni e offrì il sangue per la rappacificazione e l’unione del Messico.

Cristoforo e i suoi 25 compagni di martirio sono stati beatificati da Giovanni Paolo II il 22 novembre 1992; dallo stesso pontefice sono stati canonizzati il 21 maggio 2000.

Tutti i martiri:

Cristobal Magallanes Jara, Sacerdote, 25 maggio

Roman Adame Rosales, Sacerdote, 21 aprile

Rodrigo Aguilar Aleman, Sacerdote, 28 ottobre

Julio Alvarez Mendoza, Sacerdote, 30 marzo

Luis Batis Sainz, Sacerdote, 15 agosto

Agustin Caloca Cortes, Sacerdote, 25 maggio

Mateo Correa Magallanes, Sacerdote, 6 febbraio

Atilano Cruz Alvarado, Sacerdote, 1 luglio

Miguel De La Mora De La Mora, Sacerdote, 7 agosto

Pedro Esqueda Ramirez, Sacerdote, 22 novembre

Margarito Flores Garcia, Sacerdote, 12 novembre

Jose Isabel Flores Varela, Sacerdote, 21 giugno

David Galvan Bermudez, Sacerdote, 30 gennaio

Salvador Lara Puente, Laico, 15 agosto

Pedro de Jesus Maldonado Lucero, Sacerdote, 11 febbraio

Jesus Mendez Montoya, Sacerdote, 5 febbraio

Manuel Morales, Laico, 15 agosto

Justino Orona Madrigal, Sacerdote, 1 luglio

Sabas Reyes Salazar, Sacerdote, 13 aprile

Jose Maria Robles Hurtado, Sacerdote, 26 giugno

David Roldan Lara, Laico, 15 agosto

Toribio Romo Gonzalez, Sacerdote, 25 febbraio

Jenaro Sanchez Delgadillo, Sacerdote, 17 gennaio

David Uribe Velasco, Sacerdote, 12 aprile

Tranquilino Ubiarco Robles, Sacerdote, 5 ottobre

MARTIROLOGIO ROMANO. Santi Cristoforo Magallanes, sacerdote, e compagni, martiri, che in varie regioni del Messico, perseguitati in odio alla fede cristiana e alla Chiesa cattolica, per aver professato Cristo Re ottennero la corona del martirio.