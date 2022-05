Oggi a Salerno l’incontro per estendere la normativa Ztl in Costiera Amalfitana: chi deciderà e come funzionerà? Oggi, sabato 7 Maggio 2022, a partire dalle ore 10.00 presso la Sala Giunta della Provincia di Salerno, è stata illustrata la proposta di legge di “Modifica agli articoli 6, 7, 8, 201 del codice della strada, frutto di un ambizioso progetto richiesto dai comuni della Costiera Amalfitana e sviluppato dall’Acamir (Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti), di concerto con il Prof. Vincenzo Galdi dell’Università di Salerno, per creare la possibilità di estendere la normativa riferita alle Ztl in costiera Amalfitana.

Considerato che, con l’intervento di Piero De Luca, entro un mese la legge per la Ztl cambierà, bisognerà anche affrontare un ulteriore problema: l’attuazione con esigenze e presupposti così diversi tra i vari Comuni. Chi deciderà come limitare gli accessi? Come lo farà? Chi sarà autorizzato a passare? Con quali regole e deroghe? Deciderà Amalfi, comune capofila? E come funzionerà?