Nuova sinergia tra le pro loco della Penisola Sorrentina: l’incontro per definire la strategia condivisa.

Per la prima volta su iniziativa delle associazioni della filiera turistica si incontrano tutti insieme tutti i presidenti delle pro loco della Penisola Sorrentina per definire una strategia condivisa.

Continuano gli incontri mensili tra gli assessori al Turismo dei Comuni della Penisola Sorrentina e i rappresentanti della filiera turistica locale.

L’incontro si è tenuto ieri 27 Maggio a Massa Lubrense presso la sala consiliare di Massa ed è stato dedicato alle Pro Loco.

Per la prima volta in Penisola Sorrentina si sono riuniti tutti insieme i rappresentanti delle Pro Loco locali,per rafforzare ulteriormente la volontà di procedere sul doppio binario dell’identità dei singoli Comuni accompagnata dalla strategia di operare per l’intero Comprensorio.

Si è deciso di :

*Avviare un confronto periodico (semestrale)tra i presidenti delle Pro Loco,le associazioni della filiera turistica e gli assessori al Turismo affinché i territori possano essere informati e coinvolti dalle iniziative organizzate dalle Pro Loco.

* Avviare una azione di coordinamento tra le Pro Loco per ottimizzare nelle loro strategie le date di eventi/manifestazioni ,evitando eventuali sovrapposizioni e disinformazioni.

*Avviare la discussione sull’opportunità di costituire il Consorzio Pro Loco della Penisola Sorrentina

Su tutti gli argomenti si è riscontrata la volontà di tutti i partecipanti a proseguire uniti e si è subito reso operativo un sistema di collegamento tra gli Assessori al Turismo dei Comuni della Penisola Sorrentina ,i rappresentanti delle Pro Loco e i rappresentanti della filiera turistica locale.

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Franco Cappiello

Presidente Aicast Macroarea Penisola Sorrentina

Giovanni Rosina

Associazione Charter Campania

Vincenzo Ercolano Presidente Confcommercio Sorrento

Fabio Colucci

Presidente Club dei 500

Nino Fiorentino

Associazione Guide Sorrento

Mauro Di Maio

Presidente Chiavi D’Oro FAIPA

Giulio Galano

Presidente Le Chiavi D’Oro Campania Felix

Marinella Longobardi

Presidente Provinciale Stabilimenti Balneari

Salvatore Severi

Presidente Associazione Cuochi Penisola

Annamaria Staiano

Associazione Italiana Housekeeper