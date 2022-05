Nocera Inferiore: la Polizia di Stato arresta un 32enne per detenzione di 190 grammi di sostanza stupefacente. Personale della locale Squadra Mobile, unitamente agli operatori della squadra investigativa del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore (SA), nella tarda serata di sabato 30 aprile u.s., hanno tratto in arresto un pregiudicato, già in detenzione domiciliare. L’uomo, a seguito di perquisizione effettuata presso la propria abitazione, è stato trovato in possesso di 190 grammi di hashish. Posto a disposizione dell’Autorità giudiziari, nella giornata odierna sarà giudicato per direttissima.