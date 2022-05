“No alla guerra, Si alla Pace”. Stop the war in Ukraine. Francesca Maresca di Piano di Sorrento in concerto su Rai Due

Da Piano di Sorrento la grande cantante, orgoglio carottese , impegnata contro la guerra . “No alla guerra, Si alla Pace”. Stop the war in Ukraine. Con questo messaggio Francesca Maresca lancia un appello alla pace nel mondo. La musica è uno dei principali linguaggi per trasmettere emozioni di ogni tipo e Francesca ha deciso di farlo cantando l’ “Adagio” di Tommaso Albinoni, definito Un Canto per la Pace nel mondo, esibendosi al Premio Federico II che andrà in onda il 25 maggio su Rai Due in seconda serata, un programma condotto da Beppe Convertini, con la presenza di Al Bano e altri personaggi del mondo dello spettacolo come Maria Grazia Cucinotta, Ettore Bassi, Giovanni Caccamo, Giudi, Simona Molinari, Ainett Stephens, Alfredo Nocera, Federico Serra da casa Bocelli e Dan by In June da Rairadio1. Direzione Artistica Giulio Caforio, produzione televisiva per Rai Due, Melos International di Dante Mariti. L’obiettivo del Premio Federico II è di valorizzare giovani imprenditori che hanno dimostrato intuito, creatività e intraprendenza, riuscendo ad emergere nel loro settore sul territorio nazionale. Il tutto, inserito in un “contenitore” ricco di danza, musica, teatro, cinema. La giuria tecnica è stata presieduta dal Presidente di ANCE Brindisi (Associazione Nazionale Costruttori Edili) Angelo Con