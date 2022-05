Nelle acque di Sorrento la lussuosa nave da crociera Regent Seven Seas Voyager

Nelle acque di Sorrento la Regent Seven Seas Voyager, tra le navi da crociera più lussuose al mondo. Interamente italiana poiché progettata, costruita e allestita presso i Cantieri T. Mariotti di La Spezia. Larga 7 metri e lunga 204 metri, composta di sole suite, tutte con il proprio balcone per fornire un’esperienza più lussuosa e confortevole. La nave può ospitare fino a 770 passeggeri con 447 membri di equipaggio offrendo così una proporzione tra passeggeri ed equipaggio più elevata che in altre compagnie da crociera.

Uno spettacolo che in tanti hanno potuto ammirare al largo della città del Tasso e che ha permesso a molti di sognare una crociera in una delle sue splendide cabine per esplorare luoghi lontani immersi nel lusso.