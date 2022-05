Nelle acque di Positano il lussuoso MotorYacht Rio

Positano. Con l’inizio della stagione turistica arrivano anche le imbarcazioni di lusso a solcare le acque antistanti la città verticale. Oggi a lasciarsi ammirare il bellissimo MotorYacht Rio, creato dal gruppo Ferretti CRN. Un’imbarcazione dal design lineare e moderno, con 62 metri di lunghezza e 11,2 metri di larghezza.

Un superyacht a 4 ponti serviti da un comodo ascensore. L’imbarcazione può ospitare comodamente fino a 12 persone nella suite armatoriale e nelle 5 suite per gli ospiti.

Lo yacht è stato progettato e realizzato da CRN in stretta collaborazione con lo studio di design e architettura Omega Architects, che ha creato il concetto esterno e i designer Pulina Exclusive Interiors per lo stile interno.

MotorYacht RIO è un’opera interamente realizzata su misura con una forte impronta artigianale, elegante ma estremamente sportiva nave con linee fluide dello scafo e prua quasi verticale.