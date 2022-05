Nel ricordo di Flavio. Mercoledi 26 maggio Chiesa di Sant’Agnello

È passato un anno da quando ci ha lasciato.

Flavio continua a vivere con noi. Per questo noi dell‘Istituto Comprensivo Agostino Gemelli di Sant’Agnello, abbiamo voluto ricordarlo piantando dei semi che continuassero a crescere assieme a noi e al ricordo che di Flavio porteremo sempre con noi.

È così che, circa un anno fa, è nata la Foresta di Flavio. Tutto è iniziato con un piccolo albero di cacao piantato in Camerun. Poi, a poco a poco, la nostra iniziativa è cresciuta. In tanti hanno voluto contribuire: i nostri docenti, le altre classi della “Gemelli” della scuola di primo grado e della primaria, la famiglia di Flavio.

In breve, la foresta è cresciuta fino a contare 74 alberi sparsi in tutto il modo dalla costa orientale dell’Africa a quella occidentale, dal sud al centro America. Ciascuno di questi alberi è stato donato alle comunità locali che li cureranno e potranno trarre benefici dai loro frutti. Gli alberi che abbiamo piantato contribuiranno a ridurre le emissioni di anidride carbonica e a migliorare la biodiversità.

Nel nostro piccolo, abbiamo pensato che non poteva esserci modo migliore di ricordare Flavio che non creare un Foresta che contribuirà migliorare il mondo in cui viviamo. Siamo fermamente convinti che nel tempo continuerà a crescere e con lei si manterrà vivo e crescerà il ricordo di Flavio.

Mercoledì 26 maggio ore 10,00 sarà celebrata una S. Messa in suo ricordo e sarà accompagnata da una mostra di disegni dei suoi compagni esposti sul sagrato della Chiesa dei SS. Prisco ed Agnello.