Nel mare di Sorrento la spettacolare “Royal Clipper”, una delle navi a vela più grandi del mondo

Nelle acque antistanti Sorrento lo spettacolo della “Royal Clipper”, utilizzata come nave da crociera. È una delle navi a vela più grandi al mondo, con i suoi cinque alberi che la rendono maestosa.

La Royal Clipper è stata ridisegnata da Robert McFarlane per la compagnia svedese Star Clippers Ltd. utilizzando uno scafo in acciaio esistente originariamente progettato dall’architetto navale polacco Zygmunt Choreń.

La nave originale, la cui costruzione era iniziata nel 1989, avrebbe dovuto chiamarsi Gwarka ed era stata pensata per essere usata per le vacanze dei minatori polacchi, ma in seguito al fallimento della compagnia Polskie Żagle è stata venduta a Mikael Kraft, proprietario di Star Clippers Ltd.

Lo scafo è stato quindi modificato e allungato di 24 metri nel cantiere navale di Danzica mentre gli interni sono stati rifiniti nel cantiere navale Merwede nei Paesi Bassi nel 2000. Le decorazioni degli interni comprendono anche alcuni affreschi dell’artista tedesco Rainer Maria Latzke.

Per il design della nave Robert McFarlane si è ispirato al Preussen, un famoso veliero mercantile a cinque alberi della compagnia di navigazione Flying P-Liner che navigò tra il 1902 e il 1910

La nave è stata varata nel 2000 e nel 2001 è stato ufficialmente riconosciuta dal Guinness dei primati come la nave a vele quadre più grande al mondo, record che è stato battuto nel 2019 dal Flying Clipper, che ha preso il suo posto anche come nuova ammiraglia della Star Clippers Ltd.

L’imbarcazione è dotata di 5 alberi, il maggiore del quali arriva a misurare 52 metri di altezza, può spiegare 42 vele per un totale di 5200 metri quadrati di superficie. Dispone inoltre di 114 cabine che possono ospitare 227 passeggeri, mentre i membri dell’equipaggio sono 106. Oltre alle cabine è dotato di bar, ristorante, tre piscine e un ponte scoperto di 1760 mq.