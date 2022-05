Napoli. Torna il Village Race for the cure Organizzata dall’Associazione non profit Komen Italia. Torna in piazza del Plebiscito il consueto appuntamento con la Race for the cure, una manifestazione per la lotta ai tumori del seno che successivamente attraverserà altre 4 città italiane. In piazza del Plebiscito sarà allestito il “Villaggio Race” con la carovana della prevenzione e aree mediche per offrire in modo gratuito esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili.

Il momento più importante dell’evento domenica 22 maggio con la corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km aperta chiunque sul lungomare di Napoli. Nel Villaggio Race vi sarà un’area riservata alle protagoniste della manifestazione – le “Donne in Rosa” – donne che stanno affrontando o hanno affrontato il cancro al seno. L’importante manifestazione è in programma dal 20 al 22 maggio.

L’inaugurazione venerdi 20 a piazza del Plebiscito alle ore 10,alla presenza delle istituzioni e delle Autorità. Una 3 giorni di salute,sport e solidarietà. La conferenza stampa di presentazione si è svolta nella sala Giunta di Palazzo San Giacomo