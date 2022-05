Napoli, Spalletti: “La sospensione? Scene che fanno male al calcio

Così il tecnico dei partenopei dopo la vittoria per 3-0 al Picco sullo Spezia in una partita sospesa per 12 minuti per scontri tra ultrà.

22-05-2022 1

Ecco le dichiarazioni ai microfoni di DAZN del tecnico del Napoli Luciano Spalletti al termine della partita vinta al Picco per 3-0 sullo Spezia.“Importante chiudere con una vittoria del genere, abbiamo dimostrato di essere una squadra fatta da ragazzi seri. È stato giusto far giocare chi aveva trovato meno spazio, sono contento che anche in questa settimana gli allenamenti siano stati fatti bene. La partita è andata bene, abbiamo realizzato tre gol bellissimi.

La sospensione della partita?

Sono scene che fanno male al calcio, ci dispiace per quello che è successo e bisogna fare in modo che non avvengano. Negli stadi ci sono anche dei bambini, bisogna dare un esempio diverso”.

Programmazione del futuro?