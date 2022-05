Napoli. Presentato il Maggio dei Monumenti. I veri protagonisti della XXVIII edizione del Maggio dei Monumenti saranno i muri e le mura della città. La manifestazione cominciata il 13 si conclude il 12 giugno, con iniziative che interessano anche le Municipalità.

“Le mura di Napoli hanno una caratteristica in comune con i napoletani, sono porose, come disse Walter Benjamin, perché proprio come le spugne, il tufo di cui sono fatte, assorbe e trasmette ciò che contiene, interagendo con il proprio ambiente”, afferma il sindaco Manfredi. Questa osmosi tra interno ed esterno, tra sé e il proprio altro, è al centro delle azioni con le quali, con questa edizione del Maggio dei Monumenti, abbiamo voluto dare attenzione ai nostri muri, intesi come pareti e mura di cinta, grotte e monumenti, chiese e palazzi, che verranno aperti, dipinti, recitati o attraversati da cittadini e turisti”, conclude il sindaco.

Il calendario di eventi è suddiviso nelle 6 azioni del programma di Muraria: parlare ai muri, dipingere i muri, aprire i muri, attraversare i muri, allargare i muri. Poi vi sono gli eventi cosiddetti speciali: il 24 maggio ad esempio, nella chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, via dei Tribunali,39 va in scena Il Gelo, omaggio al grande Eduardo De Filippo. Orario ore 19. Il 27 maggio, invece, al Museo Civico Gaetano Filangieri, via Duomo,288,uno spettacolo di Ettore De Lorenzo,Waiting Room, piacere Gaetano. Orario ore 11. Alfine ,il 10 giugno a piazza Municipio un concerto dell’Orchestra di Piazza Vittorio.