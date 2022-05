Napoli. Palazzo Venezia. In anteprima stampa il cortometraggio “Dating house”.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – “Dating house”, in anteprima stampa, a “Palazzo Venezia”, Napoli

PALAZZO VENEZIA

via Benedetto Croce 19, Napoli

venerdì 20 maggio 2022, ore 17

anteprima stampa

Dating house

cortometraggio

Regia e soggetto Diego Sommaripa

Sceneggiatura Antonio Mocciola

Musiche originali Gianluigi Capasso

Dop Gennaro D’Alterio

Fonico Mariano Lieto

Seconda camera Simone Esposito



cast

Diego Sommaripa

Luigi Shika

e

Francesco Aiello

Giuseppe Ariano

Maria Basilicata

Marianna Brunetti

Salvatore Ciurlo

Gennaro D’Alterio

Marco Esposito

Emanuel Mauriello

Arcangelo Orefice

e l’amichevole partecipazione di Peppe Celentano



Ecco la trama:

Un gestore di una casa d’appuntamenti e un ragazzo dagli irrisolti conflitti familiari entrano in rotta di collisione, mettendo le loro vite (e le loro certezze) a soqquadro.

Il secondo cortometraggio della Cicala Film mette al centro l’universo maschile secondo due opposte visioni del mondo: in una “dating house” dove domina l’elemento femminile (ma comanda un uomo) non c’è amore, in una casa senza donne (la madre scomparsa, un padre con due figli maschi problematici) le tensioni non riescono ad esprimersi. Finché proprio l’elemento debole non prende in pugno la situazione, con la forza dell’amore.

Diego Sommaripa precisa, tra l’altro, quanto segue: “Lavorare su un progetto impegnativo come Dating House, è stato particolarmente stimolante.

Proposi un soggetto allo sceneggiatore Antonio Mocciola, (fondatore con me di Cicala Film), che in seguito ha sceneggiato in maniera eccelsa e mi ha donato un qualcosa tra le mani di veramente interessante.

Così Nasce “Dating House“, a quel punto siamo partiti alla ricerca di un cast e abbiamo trovato in Luigi Shika il protagonista, per la nostra vicenda.

Luigi si è innamorato del progetto e pian piano ne è diventato anche coproduttore con la sua “Lucas “ – e quindi “ Il film ha così 3 Padri “

Questo guardando il lavoro si potrà notare, infatti montando il film ho scoperto una bella miscela di mondi: i conflitti familiari, l’erotismo sottile appartenente di Antonio Mocciola, l’amore per la commedia, ed il cinema neorealista le mie aderenze con il film infine le paure , la fragilità , e la genuinità d’animo di Luigi Shika

Sono questi gli elementi che contraddistinguono Dating House.

Il cast può vantare dell’amichevole partecipazione di Peppe Celentano

E delle Musiche del maestro Gianluigi Capasso.

Ed è completato da Gennaro D’Alterio, Marianna Brunetti, Maria Basilicata, Giuseppe Ariano, Emanuel Mauriello, Salvatore Ciurlo, Arcangelo Orefice.”