Napoli Orto Botanico. “Planta, il giardino e non solo” Mostra Mercato 6-8 Maggio 2022

Protagonisti le piante ed i fiori di stagione, le sementi esclusive, le rarità botaniche, le essenze esotiche, i prodotti dell’orto, le cesterie le attrezzature per il giardino e per l’outdoor.

Incontri tematici, presentazioni di libri, laboratori didattici, kermesse artistiche e musicali caratterizzeranno i tre giorni dell’evento. Previste speciali sessioni aperte ai più piccoli per far conoscere loro i segreti della botanica.

Ricco anche quest’anno l’elenco degli espositori coinvolti, selezionati tra coloro che si sono distinti per le collezioni di piante insolite o particolari.

Un appuntamento molto atteso tra gli appassionati del verde per conoscere in maggior dettaglio le novità del vivaismo ornamentale e le nuove tendenze di “fare giardino”.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie per tutelare la salute e la sicurezza degli espositori e dei visitatori.

Non occorre alcuna prenotazione. Ingresso gratuito.

Info: 081/2533927/2533922/2537548; eventiobn@unina.it

www.ortobotanico.unina.it

Planta, il giardino e non solo

Venerdì 6 Maggio ore 11.00-20.00

Sabato 7 Maggio ore 9.00-20.00

Domenica 8 Maggio ore 9.00-20.00

Ingresso gratuito

Venerdì 6 Maggio

ore 11.00 Inaugurazione della Mostra Mercato a cura delle Autorità e del Direttore

dell’Orto Botanico di Napoli.

ore 11.30 Presentazione del Concorso “Miglior Stand Espositivo”: due i premi in

palio, uno alla migliore collezione botanica, l’altro per l’allestimento più originale. A

cura del Comitato organizzatore (c/o Info Point).

ore 12.30 Presentazione della Mostra “Venezuela, paradiso di biodiversità” a

cura del Consolato Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela a Napoli

(c/o edificio Dipartimento).

ore 15.00 L’esperto risponde: consigli sulla cura del verde. A cura dei tecnici

specializzati dell’Orto Botanico di Napoli (c/o postazioni indicate dalle frecce).

ore 17.00 “Rassegna musicale OrtoPiano Festival”. Concerto a cura di G. Pagano e

V. Rosiello (c/o Cortile Castello).

ore 18.00 “Rassegna musicale OrtoPiano Festival”. Concerto a cura di G. Pagano e

V. Rosiello (c/o Cortile Castello).

ore 20.00 Chiusura della Mostra Mercato.

Sabato 7 Maggio

ore 9.00 Apertura della Mostra Mercato.

ore 10.30-13.00 Laboratorio didattico di composizione floreale. A cura di EDFA

Napoli Ente decorazione floreale per amatori (c/o Stand).

ore 10.30 e ore 12.00 La cosmesi nel ‘700: il viso di una dama e le bambole di

porcellana. Descrizione della natura chimica dei cosmetici e dei profumi nell’età

barocca e sul loro utilizzo nella cosmesi decorativa delle dame di corte e storia e la

preparazione della porcellana. A cura dell’Associazione aps Megaride Falcones (c/o

Stand).

ore 11.00 Introduzione all’arte del bonsai. A cura di A. Acampora, Presidente

onorario Napoli Bonsai Club (c/o Aula Magna).

ore 11.30 “Coltivare orchidee: tecniche e curiosità. Le Vanda falcata”. A cura di

AMAO Associazione Meridionale Amatori Orchidee.

ore 12.00 Concerto del Coro “AMA” diretto dal M° R. Motti (c/o Cortile Castello).

ore 15.00 L’esperto risponde: consigli sulla cura del verde. A cura dei tecnici

specializzati dell’Orto Botanico di Napoli (c/o postazioni indicate dalle frecce).

ore 15.30 “Coltivare orchidee: tecniche e curiosità. Le orchidee tropicali”. A cura

di AMAO Associazione Meridionale Amatori Orchidee.

ore 15.30-18.00 00 Laboratorio didattico di composizione floreale. A cura di EDFA

Napoli Ente decorazione floreale per amatori (c/o Stand).

ore 17.30 “Rassegna musicale OrtoPiano Festival”. Concerto a cura di G. Pagano e

V. Rosiello (c/o Cortile Castello).

ore 18.30 “Rassegna musicale OrtoPiano Festival”. Concerto a cura di G. Pagano e

V. Rosiello (c/o Cortile Castello).

ore 20.00 Chiusura della Mostra Mercato.

Domenica 8 Maggio

ore 9.00 Apertura della Mostra Mercato.

ore 10.30 e ore 12.00 La cosmesi nel ‘700: il viso di una dama e le bambole di

porcellana. Descrizione della natura chimica dei cosmetici e dei profumi nell’età

barocca e sul loro utilizzo nella cosmesi decorativa delle dame di corte e storia e la

preparazione della porcellana. A cura dell’Associazione aps Megaride Falcones (c/o

Stand).

ore 11.00 Il bonsai come pratica di benessere. A cura di C. Scafuri, Presidente

Napoli Bonsai Club (c/o Aula Magna).

ore 11.30” Coltivare orchidee: tecniche e curiosità. Le orchidee tropicali”. A cura

di AMAO Associazione Meridionale Amatori Orchidee.

ore 12.00 Concerto: La Coriola, gruppo vocale-strumentale, in “Il tasso barbasso e

altre storie (c/o Cortile Castello).

ore 12.00 La Natura in cucina. Laboratorio di cucina con ingredienti vegetali. A

cura dell’Associazione culturale Lillerie di Lilli Ambrosio.

ore 10.30-13.00 Laboratorio didattico di composizione floreale. A cura di EDFA

Napoli Ente decorazione floreale per amatori (c/o Stand).

ore 11.00 Meditazione presso il Giardino Zen. A cura del Tempio Zen Ten Shin

(punto di ritrovo ore 10.45 c/o Serra Monumentale).

ore 15.00 Presentazione del libro “Natale Torre. I Giardini del Sole”. Storia,

pensiero e vicende di un odierno cacciatore di piante. A cura di Gaetano Zoccali,

giornalista professionista esperto in editoria verde (c/o Aula Magna). Moderatore

Prof. A. Panizza.

ore 15.30 “Coltivare orchidee: tecniche e curiosità. Le Vanda falcata”. A cura di

AMAO Associazione Meridionale Amatori Orchidee.

ore 15.00 L’esperto risponde: consigli sulla cura del verde. A cura dei tecnici

specializzati dell’Orto Botanico di Napoli (c/o postazioni indicate dalle frecce).

ore 16.00 La Natura in cucina. Laboratorio di cucina con ingredienti vegetali. A

cura dell’Associazione culturale Lillerie di Lilli Ambrosio.

ore 16.30 Premiazione dello Stand per la migliore collezione botanica e per

l’allestimento più originale. A cura del Comitato Organizzatore (c/o Stand vincitori).

ore 15.30-18.00 Laboratorio didattico di composizione floreale. A cura di EDFA

Napoli Ente decorazione floreale per amatori (c/o Stand).

ore 17.30 “Rassegna musicale OrtoPiano Festival”. Concerto a cura di G. Pagano e

V. Rosiello (c/o Cortile Castello).

ore 20.00 Chiusura della Mostra Mercato.

ALTRI APPUNTAMENTI

Venerdì 6 / Sabato 7 / Domenica 8 Maggio

“Verde e dintorni”

“Star bene a Planta”

“Bimbi in Planta”

“Verde e dintorni”

Workshop tematici (c/o Stand espositori)

• A.I.P.C Associazione Italiana Piante Carnivore. Divulgazione e nozioni sulla

coltivazione.

• ASA Associazione Studenti Agraria. Ecosistemi Aperti e Chiusi, Concimazione

fai da te, Ciclo degli elementi

• ASNU Associazione Scienze Naturali Unite. Le invasioni Botaniche: La scienza

partecipata per contrastare le invasioni biologiche.

• AUSF Associazione Universitaria Studenti Forestali di Napoli. “Tutto nel Bosco

è Bosco”. Il perché di ogni cosa.

• Associazione Radicicity aps. Progetti green di rigenerazione Urbana.

• EDFA Napoli Ente decorazione floreale per amatori. Crea la tua composizione

floreale.

• Vivaio Yaya HOYA. Conoscere le Hoya (per non ucciderle).

• Vivaio La Ginestra. Colazione fiorita nel vivaio.

• Vento di Scirocco. Disegna il tuo vaso o il tuo tavolo.

• Carlo Sorrentino garden designer. Progettazione di piccoli e grandi spazi verdi.

• Napoli Bonsai Club. Dimostrazione di tecniche bonsai a cura dei soci esperti

NBC – SOS Bonsai Portaci il tuo bonsai e ti consiglieremo come coltivarlo al

meglio.

Prodotti Naturali

• Antica officina partenopea. Estrazione con distillatore di principi attivi.

• Associazione no profit “Napoli inVita. Persone Idee Opere per lo Sviluppo

Sociale della Città”. Workshop di pittura botanica con l’utilizzo di colori estratti

manualmente da fiori, foglie, frutti e radici.

• Associazione Zafferano Terra di Lavoro. Lo Zafferano in Terra di Lavoro.

• Farmacia Colangelo. La fitoterapia e l’utilizzo delle piante officinali.

• Azienda Villa Conola Nature & Food Lab. Realizzazione di mandala e croce di

Brigit.

• Altralena. La fabbrica dei vola vola.

• Mavalù. Modellazione a mano di vasi a pinch e matterello.

• Pachamama Odv / Terramia Art per La Casa del Sorriso. Laboratorio di

ceramica.

• Fattoria Alois. Le vigne dei Borbone di Napoli.

“Star bene a Planta”

(Area Serra Monumentale)

Venerdì 6 Maggio

ore 12.00 Semi di Yoga. Il risveglio delle energie assopite. L’armonia dei 7 chakra. A

cura di Priscilla Barbato. Info e Prenotazioni 3488938865 o mail semidiyoga3@gmail.com.

ore 15.00 Tai Chi e Qi Gong. Esercizi, della durata di un’ora e trenta minuti, pregiati

per la salute ed il benessere psicofisico, con il Maestro Daniela Monetti. Info

3294510629.

ore 16.00 Semi di Yoga. Il risveglio delle energie assopite. L’armonia dei 7 chakra. A

cura di Priscilla Barbato. Info e Prenotazioni 3488938865 o mail semidiyoga3@gmail.com

ore 17.30 “Bagno armonico”. Gong, campane tibetane ed altri strumenti ancestrali.

A cura di Antonella Notturno Sachijot Kaur. Info e Prenotazioni al 3383187875. Si

consiglia di indossare abiti comodi e di portare un tappetino, un cuscino ed un paio di calzini di ricambio.

Sabato 7 Maggio

ore 10.30-19.00 Dimostrazione di Trattamenti di Suonoterapia Vibrazionale con

Gong, Diapason e Campane Tibetane. A cura di Antonella Notturno Sachijot

Kaur. Info e Prenotazioni al 3490962592 o 3383187875.

ore 11.00 Semi di Yoga. Il risveglio delle energie assopite. L’armonia dei 7 chakra. A

cura di Priscilla Barbato. Info e Prenotazioni 3488938865 o mail semidiyoga3@gmail.com

ore 12.00 e ore 15.00 Tai Chi e Qi Gong. Esercizi, della durata di un’ora e trenta

minuti, pregiati per la salute ed il benessere psicofisico, con il Maestro Daniela

Monetti. Info 3294510629.

ore 16.00 Semi di Yoga. Il risveglio delle energie assopite. L’armonia dei 7 chakra. A

cura di Priscilla Barbato. Info e Prenotazioni 3488938865 o mail semidiyoga3@gmail.com

ore 17.30 “Bagno armonico”. Gong, campane tibetane ed altri strumenti ancestrali.

A cura di Antonella Notturno Sachijot Kaur. Info e Prenotazioni al 3383187875. Si

consiglia di indossare abiti comodi e di portare un tappetino, un cuscino ed un paio di calzini di ricambio.

Domenica 8 Maggio

ore 10.30-19.00 Dimostrazione di Trattamenti di Suonoterapia Vibrazionale con

Gong, Diapason e Campane Tibetane. A cura di Antonella Notturno Sachijot

Kaur. Info e Prenotazioni al 3490962592 o 3383187875.

ore 11.00 Semi di Yoga. Il risveglio delle energie assopite. L’armonia dei 7 chakra. A

cura di Priscilla Barbato. Info e Prenotazioni 3488938865 o mail semidiyoga3@gmail.com

ore 12.00 e ore 15.00 Tai Chi e Qi Gong. Esercizi, della durata di un’ora e trenta

minuti, pregiati per la salute ed il benessere psicofisico, con il Maestro Daniela

Monetti. Info 3294510629.

ore 16.00 Semi di Yoga. Il risveglio delle energie assopite. L’armonia dei 7 chakra. A

cura di Priscilla Barbato. Info e Prenotazioni 3488938865 o mail semidiyoga3@gmail.com

ore 18.00 Risuona nella Natura. Vibroarmonie per la Terra. Concerto di Gong,

campane tibetane ed altri strumenti ancestrali, a cura di Antonella Notturno Sachjot

Kaur. L’evento è gratuito ed aperto a tutti, ma per motivi organizzativi si rende necessaria la

prenotazione al 3490962592 o 3383187875.

“Bimbi in Planta”

Venerdì 6 Maggio

ore 11.00 Letture e laboratorio per le scuole. A cura de “Il Mattoncino”. Info e

prenotazioni al 3296265074 (c/o lo stand).

ore 12.00-18.30 Spazio giochi. Per bambini dai 3 ai 10 anni. A cura del Kodokan

(c/o postazioni indicate dalle frecce).

Sabato 7 Maggio

ore 9.00-20.00 Laboratorio di riciclo creativo e laboratorio di Botanica. A cura

dell’Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte. Info o WhatsApp al numero

3209431770 o amicidelrealboscodicapodimonte@gmail.com (bambini e famiglie) (c/o lo

stand).

ore 11.00 L’albero delle storie. A cura di Pina Di Gennaro. Laboratorio di teatro e

scrittura creativa dai 7 anni (Costo 7 euro). Info e Prenotazioni al numero 3393248394

(Pina) de “Il Mattoncino” (c/o lo stand).

ore 11.00 Favole nell’orto. Attività laboratoriale con Vincenzo Patella autore di Pop

e i colori del bosco INKNOT (c/o lo stand).

ore 11.00 e ore 17.00 “Storia di un albero e di un bambino”, da Shel Silverstein,

uno spettacolo di Giovanna Facciolo. A cura de “I Teatrini”. Produzione e

Promozione Teatrale per le Nuove generazioni. www.iteatrini.it, info@iteatrini.it.

Prenotazioni: 0810330619. A pagamento (c/o Ingresso).

ore 11.30 Giardinieri in erba. A cura dei tecnici specializzati dell’Orto Botanico di

Napoli (c/o postazioni indicate dalle frecce).

ore 12.00 e ore 16.00 Intrecci di storie, fiori e colori. A cura di Cinzia Boggia de “Il

Mattoncino”. Letture e laboratorio di pittura (Costo 7 euro). Dai 3 ai 10 anni.

Info e Prenotazioni al 3296265074 (c/o lo stand).

ore 16.30 Giardinieri in erba. A cura dei tecnici specializzati dell’Orto Botanico di

Napoli (c/o postazioni indicate dalle frecce).

Domenica 8 Maggio

ore 9.00-20.00 Laboratorio di riciclo creativo e laboratorio di Botanica. A cura

dell’Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte. Info o WhatsApp al numero

3209431770 o amicidelrealboscodicapodimonte@gmail.com (bambini e famiglie) (c/o lo

stand).

ore 11.00 L’albero delle storie. A cura di Pina Di Gennaro. Laboratorio di teatro e

scrittura creativa dai 7 anni (Costo 7 euro). Info e Prenotazioni al numero 3393248394

(Pina) “Il Mattoncino” (c/o lo stand).

ore 11.00 Le leggende dell’Orto botanico e del quartiere San Lorenzo. Attività

laboratoriale con Stefano Cortese, autore di Guida di Napoli per piccoli viaggiatori

INKNOT (c/o lo stand).

ore 11.00 e ore 17.00 “Storia di un albero e di un bambino”, da Shel Silverstein,

uno spettacolo di Giovanna Facciolo. A cura de “I Teatrini”. Produzione e

Promozione Teatrale per le Nuove generazioni. www.iteatrini.it, info@iteatrini.it.

Prenotazioni: 081 0330619. A pagamento (c/o Ingresso).

ore 11.30 Giardinieri in erba. A cura dei tecnici specializzati dell’Orto Botanico di

Napoli (c/o postazioni indicate dalle frecce).

ore 12.00 e ore 16.00 Intrecci di storie, fiori e colori. A cura di Cinzia Boggia de “Il

Mattoncino”. Letture e laboratorio di pittura (Costo 7 euro). Dai 3 ai 10 anni.

Info e Prenotazioni al 3296265074 (c/o lo stand).

ore 16.30 Giardinieri in erba. A cura dei tecnici specializzati dell’Orto Botanico di

Napoli (c/o postazioni indicate dalle frecce).