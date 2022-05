Napoli: il CSLI Italia premia Antonio Marfella

NAPOLI. Il 14 e 15 maggio 2022 si è svolta a Napoli, presso il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, l’Assemblea Nazionale del Corpo Italiano di San Lazzaro, momento di consolidamento e rilancio nazionale del Corpo Italiano di San Lazzaro. Il Corpo che è parte della Lazarus Union, una ONG internazionale con sede centrale a Vienna e Status Consultivo Generale presso le Nazioni Unite, organizzazione candidata nel 2017 al Premio Nobel per la pace. Hanno preso parte ai lavori dell’assemblea tuti i principali dirigenti nazionali e quelli locali di varie parti d’Italia per discutere e approvare documenti, iniziative e progetti nei vari settori nei quali il Corpo opera da oltre dieci anni. In considerazione del rilievo nazionale dell’evento, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ha concesso il Patrocinio morale della Città partenopea, ringraziando l’organizzazione che ha sede centrale proprio a Napoli.

Nell’occasione il Corpo Italiano di San Lazzaro, attraverso il Presidente nazionale Antonio Virgili, ha voluto premiare con una targa Antonio Marfella, medico e ricercatore napoletano, membro del Comitato tecnico scientifico del Corpo Italiano di San Lazzaro, “per il lungo, sentito, impegno civile e professionale a favore della sicurezza e salute pubblica”. Il prof. Marfella, vanta infatti una lunga e attiva militanza sui temi ambientali e per la prevenzione dei rischi alla salute dovuti ad inquinamenti e discariche, oltre alla sua usuale attività professionale presso l’Istituto Fondazione Pascale, ove ha pure ricoperto incarichi di rilievo. Nel 2017 il dottor Marfella era stato insignito del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella in particolare per il suo impegno ed i suoi studi tossicologici relativi alla cosiddetta “Terra dei fuochi”. Il Corpo quindi ha inteso premiare il suo impegno civile, scientifico e professionale ispirato da alti valori morali e volto a migliorare il benessere collettivo.