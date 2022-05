Napoli e Juve ringraziano la Roma e volano in Champions. Con il pareggio della Roma con il Bologna, Napoli e Juve sono matematicamente in Champions League. Il Napoli festeggia questo obiettivo raggiunto con un tweet: “Siamo l’unica squadra italiana a partecipare alle competizioni europee per il 13° anno consecutivo. Siamo in Champions “. Sui social, però, si leggono parole di scoramento da parte dei tifosi azzurri, che credono che proprio quest’anno si sarebbe potuto ambire a qualcosa in più che ad una semplice qualificazione Champions. Lo stesso Dries Mertens, in conferenza, aveva manifestato molta delusione, mentre mister Spalletti si è mostrava soddisfatto.