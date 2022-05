Napoli, Comune diffidato: “Bilancio in 20 giorni”. A rischio anche Piano di Sorrento. Al presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Vincenza Amato, due giorni fa è stata notificato la diffida prefettizia, inoltrata poi ai consiglieri nella giornata di ieri. Nell’atto, firmato dal prefetto Claudio Palomba, c’è scritto che «in venti giorni» il Consiglio comunale è chiamato «all’approvazione del Rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2021». Inoltre: «In mancanza — si legge nella nota del prefetto — sarà avviata la procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale». Si dirà: ma l’assemblea cittadina non era già stata convocata, due giorni fa, per la giornata di lunedì 30 maggio proprio per approvare il Rendiconto 2021? Vero. Ma è vero pure che, comunque, una diffida prefettizia è di quelle che, a consiliatura cominciata da poco più di 7 mesi, fa un certo effetto.

Ma non solo. Perché soltanto il giorno successivo la giunta approverà un altro documento contabile, decisamente importante: il Bilancio di previsione 2022. E la legge dice che anche il Previsionale si sarebbe dovuto approvare in Consiglio entro fine maggio e non solo in giunta. Questo significa, come ha spiegato al Corriere del Mezzogiorno l’assessore alle Finanze Pier Paolo Baretta, che anche in quel caso la convocazione dell’aula arriverà, molto probabilmente, quando gli uffici della Prefettura staranno già predisponendo la canonica diffida dei venti giorni. Sebbene una data di massima per discutere il Bilancio 2022 esista già: intorno alle metà di luglio. Lo stesso rischio, la diffida del prefetto per il Bilancio, si corre anche a Piano di Sorrento.