Napoli, a Scampia sarà installata un’opera raffigurante il piede sinistro di Diego Armando Maradona

Napoli, il quartiere di Scampia ospiterà una nuova opera monumentale in omaggio a Diego Armando Maradona. Raffigurerà il piede sinistro del campione ed a realizzarla sarà Stefano Ceci, manager di Maradona, a cui si deve già la statua che è collocata all’interno dello stadio intitolato proprio a Maradona.

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha dichiarato: «Ho pensato che Scampia fosse il luogo ideale per questo progetto perché ritengo che Maradona rappresenti il simbolo del riscatto di un uomo che con il suo talento è riuscito ad arrivare ai vertici del mondo del calcio. In questo modo, la statua di Maradona sarà patrimonio collettivo dei tifosi non solo dentro lo stadio ma nella città e portarla a Scampia è segno di riscatto di uno dei quartieri che nell’immaginario collettivo ha le maggiori difficoltà».

Il progetto è stato annunciato nella sala Giunta di Palazzo San Giacomo in occasione della consegna al sindaco da parte di Ceci di una miniatura della statua raffigurante Maradona che è all’interno dello stadio. Presente anche il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha ricevuto in dono una riproduzione in edizione limitata del piede sinistro di Maradona.