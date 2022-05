Museo Duca di Martina – Villa Floridiana Il Benessere in Floridiana 7 maggio > 18 giugno 2022

Sabato 7 maggio 2022 prende il via “Il Benessere in Floridiana”, ciclo di incontri dedicati al benessere, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Amici della Floridiana: immersi nel verde del parco della Villa Floridiana, gli appuntamenti – che si svolgeranno settimanalmente da maggio a giugno – sono pensati per avvicinare i partecipanti al benessere nella natura attraverso l’incontro con diverse discipline orientali, che verranno di volta in volta illustrate da istruttori qualificati.

L’iniziativa è dedicata sia agli adulti che ai bambini, che potranno, con la guida esperta dei maestri, conoscere e praticare discipline dalla tradizione millenaria, mirate al benessere del corpo e della mente: lo Yantra Yoga, uno dei più antichi sistemi di yoga attualmente conosciuti, la cui particolarità è la combinazione tra la respirazione e i movimenti del corpo con i suoni, per riequilibrare la condizione psicofisica, il Kumar Kumari, metodo di Yantra Yoga per i più piccoli, ideato e scritto da Chögyal Namkhai Norbu tenendo conto della dimensione fisica, dell’energia e della respirazione dei bambini, e il Taijiquan nello stile Chen, nobile arte marziale cinese ispirata all’osservazione della natura e ai movimenti degli animali, che, attraverso il riequilibrio del respiro e della postura, aiuta a condurre una vita sana e più longeva, donando un senso di benessere naturale.

In occasione degli incontri, i partecipanti potranno approfondire la conoscenza delle culture orientali visitando la Sezione orientale del Museo Duca di Martina, che ospita una ricca collezione di arte dell’Estremo Oriente composta da circa duemila pezzi, una delle più importanti a livello nazionale e internazionale.

Costituita per lo più da porcellane cinesi e giapponesi, la raccolta si deve a Placido de Sangro, duca di Martina, che nella seconda metà dell’Ottocento acquistò tra Parigi, Londra e Napoli, porcellane e altri oggetti orientali per lo più giunti sui mercati europei tramite le Compagnie delle Indie Orientali e che, riscuotendo grande successo in Europa, si imponevano come modelli per le grandi manifatture di porcellane europee.

Informazioni e approfondimenti sulla Sezione orientale del Museo sono disponibili al link: https://www.musei.campania. beniculturali.it/le- collezioni-del-museo-duca-di- martina/piano-seminterrato-la- sezione-orientale/

La partecipazione agli incontri è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Per le lezioni di yoga, si consiglia abbigliamento comodo e tappetino. L’appuntamento per i partecipanti è all’ingresso di Via Cimarosa, 10 minuti prima dell’orario di inizio di ciascun evento.

Le attività si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni Covid vigenti, per la visita al Museo è obbligatorio indossare la mascherina.

Info e prenotazioni: Associazione culturale Amici della Floridiana, mail: amicidellafloridiana@gmail.com , whatsapp: 3339564880.

PROGRAMMA

Terrazza del Belvedere, sabato 7 maggio 2022, ore 10.30

Taijiquan Stile Chen

Le lezioni, destinate ad adulti, sono a cura di Jia Jing Quan, presidente dell’Associazione Tuhe.

Terrazza del Belvedere, sabato 14 maggio 2022

Ore 10.30 | KUMAR KUMARI per bambini

Lezione pratica per bambini, a cura di Fabiana Esca, istruttore Yantra Yoga e insegnante di meditazione.

Ore 11.30| YANTRA YOGA per adulti

Lezione pratica per adulti, a cura di Fabiana Esca, istruttore Yantra Yoga e insegnante di meditazione.

Teatrino di Verzura, sabato 21 maggio, ore 10.30

Taijiquan Stile Chen

Le lezioni, destinate ad adulti, sono a cura di Jia Jing Quan, presidente dell’Associazione Tuhe.

Teatrino di Verzura, mercoledì 1 giugno 2022

Ore 10.30 | KUMAR KUMARI per bambini

Lezione pratica per bambini, a cura di Fabiana Esca, istruttore Yantra Yoga e insegnante di meditazione.

Ore 11.30| YANTRA YOGA per adulti

Lezione pratica per adulti, a cura di Fabiana Esca, istruttore Yantra Yoga e insegnante di meditazione.

Teatrino di Verzura, sabato 4 giugno 2022, ore 10.30

Taijiquan Stile Chen

Le lezioni, destinate ad adulti, sono a cura di Jia Jing Quan, presidente dell’Associazione Tuhe.

Teatrino di Verzura, mercoledì 8 giugno 2022

Ore 10.30 | KUMAR KUMARI per bambini

Lezione pratica per bambini, a cura di Fabiana Esca, istruttore Yantra Yoga e insegnante di meditazione.

Ore 11.30| YANTRA YOGA per adulti

Lezione pratica per adulti, a cura di Fabiana Esca, istruttore Yantra Yoga e insegnante di meditazione.

Teatrino di Verzura, mercoledì 15 giugno 2022

Ore 10.30 | KUMAR KUMARI per bambini

Lezione pratica per bambini, a cura di Fabiana Esca, istruttore Yantra Yoga e insegnante di meditazione.

Ore 11.30| YANTRA YOGA per adulti

Lezione pratica per adulti, a cura di Fabiana Esca, istruttore Yantra Yoga e insegnante di meditazione.

Teatrino di Verzura, sabato 18 giugno 2022, ore 10.30

Taijiquan Stile Chen

Le lezioni, destinate ad adulti, sono a cura di Jia Jing Quan, presidente dell’Associazione Tuhe.