Mossa a sorpresa del sindaco di Sorrento Massimo Coppola, revoca completamente la Giunta . Dalle voci di corridoio raccolte da Positanonews lunedì , cioè ieri, dovevano essere date le deleghe e nominati i nuovi assessori, dato per certo l’abbandono di don Alfonso Iaccarino il famoso chef di Sant’Agata di Massa Lubrense, impegnato nella Fondazione Sorrento, avevamo pure anticipato alcuni nomi quasi certi, ma il primo cittadino della Terra delle Sirene ci ha sorpreso annullandto tutta la Giunta .

Già aveva revocato le deleghe, lasciando solo l’incarico di vice sindaco a Gianluigi De Martino. Ora il primo cittadino di Sorrento, Massimo Coppola, ha deciso di azzerare completamente la giunta. Il decreto è stato firmato oggi poiché, come spiega lo stesso Coppola, “è in corso una valutazione complessiva degli assetti di governo, nella prospettiva di una effettiva e concreta propulsione all’azione politico-amministrativa, che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi di mandato”.. D

Per raggiungere tali obiettivi, quindi, “si ritiene opportuno procedere alla revoca di tutti i componenti in carica della giunta”. Con effetto immediato, quindi, decadono dal ruolo di assessori Gianluigi De Martino, Valeria Paladino, Rosa Persico ed Antonino Fiorentino. Nei giorni scorsi si era già dimesso Alfonso Iaccarino, che nel frattempo ha assunto il ruolo di amministratore delegato della Fondazione Sorrento.

Ora è in programma un giro di consultazioni con i gruppi che compongono la maggioranza in Consiglio comunale prima di procedere alla nomina del nuovo esecutivo.