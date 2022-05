Morto l’ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida. È morto l’ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida. La notizia è stata data dal figlio, Francesco, che ha postato una foto del padre su Facebook con la scritta “Ciao papà, grazie di tutto”.

Nato a Milano nel 1936 aveva compiuto 86 anni lo scorso 30 marzo. Professore di diritto costituzionale alla Statale di Milano, è stato giudice costituzionale dal 1996 e presidente della Consulta dal settembre 2004 al gennaio 2005.

“Ho perso un fratello. Era un uomo buono e un vero maestro”. Così il presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato alla notizia della scomparsa di Onida, insieme al quale era cresciuto, fin dall’inizio della sua vita accademica.

“In due settimane abbiamo perso due amici e due grandi colleghi, che hanno lasciato ciascuno il proprio segno sulla giurisprudenza della Corte costituzionale e, come presidenti, sulla sua gestione” ha aggiunto Amato, ricordando la perdita, due settimane fa, di un altro presidente emerito, Franco Bile. (ITALPRESS). trl/com 14-Mag-22 10:56 NNNN

“Milano saluta commossa Valerio Onida, già presidente della Corte Costituzionale e riferimento autorevole per il mondo accademico – ha detto a nome della città il sindaco Beppe Sala – Per tutti un esempio di profonda passione civile. Non lo dimenticheremo”.

Tra i primi commenti quello dell’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia: “Autentico maestro del diritto. Straordinario costituzionalista è stato un importante docente universitario a #Milano e un Presidente della Consulta capace di incidere con equilibrio. Un uomo dotato di una grande passione civile. Perdo un vero amico”.