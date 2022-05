Mobilità in Penisola Sorrentina: la risposta di Salvatore Durante all’ing. Elio D’Esposito. Riceviamo e pubblichiamo di seguito la risposta di Salvatore Durante

Gentile direttore, mi consenta di rispondere all’osservazione dell’ingegner Elio D’Esposito sulla viabilità in penisola sorrentina. In attesa delle grandi opere che mai verranno, da subito si potrebbe procedere con l’istituzione delle targhe alterne in entrata per statale 145, compresi i residenti in uscita libera in determinate ore e mesi. Inoltre orari in entrata e uscita per i pullman turistici e navette NCC, in accordo con la Federalberghi Sorrento. Orari di uscita ed entrata per corrieri e merci, orari di transito per gli scuolabus, istituzione tipo metropolitana della Circumvesuviana, la totale chiusura al traffico del Corso Italia Sorrento da Marano fino all’ospedale, specie per moto e motorini, eliminazione della sosta dei motorini sul corso Italia decentrando su via Marziale area Circumvesuviana, eliminazione la sosta dei motorini e auto tratto via degli Aranci fino all’ospedale nei pressi Antiche Mura vecchio inceneritore che provoca lo strozzamento del traffico verso ospedale via capo, divieto di sosta lungo la statale 145 tratto inizio meta direzione Sorrento. Quello che dice l’ingegnere D’Esposito forse in futuro si potrà fare solo con l’istituzione del comune unico, visto la rivalità attuale dei comuni interessati. PS Il tutto ha un costo zero attuabile da subito e forse a mal pensare di forti interessi in penisola neanche questa soluzione si potrà attuare.