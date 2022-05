Mobilità elettrica in costiera amalfitana: tariffe agevolate per i residenti

La Conferenza dei Sindaci della costiera amalfitana ha varato un’iniziativa per la mobilità elettrica. Tutti i residenti nei comuni della Costa d’Amalfi Elettrify potranno richiedere un abbonamento scaricando l’app Elettrify sul proprio smartphone e iscriversi, per poi accedere al menù e l’area “abbonamento residenti”. La società di mobilità elettrica scelta dalla manifestazione di interesse del comune di Tramonti ed operante nei comuni della Costa d’Amalfi, ha ufficialmente lanciato il 10 maggio scorso l’abbonamento per i residenti a tariffa agevolata.

Le tariffe

I costi variano in base al servizio di cui si usufruisce, con tariffe di:

0.25€ al minuto per ogni minuto di corsa e pausa, sblocco del veicolo per ogni corsa 0.50€, principalmente fruibile per chi fa tratte molto brevi in maniera sporadica

Abbonamenti con varie modalità di utilizzo nella sezione del menù “negozio”, principalmente fruibile per chi decide di utilizzarle per un tempo prolungato e vuole trovare la convenienza di pacchetti orari

Abbonamento per residenti, fruibile per i soli residenti dei comuni aderenti all’iniziativa, un abbonamento mensile ricorrente ad un prezzo calmierato.

Abbonamento per lavoratori stagionali, fruibile per i soli dipendenti delle attività commerciali, attivo entro la fine di Maggio, stessa logica dell’abbonamento residenti.

Come faccio ad ottenere l’abbonamento per i residenti e come funziona

Puoi avere 60 minuti al giorno, senza costo di bloccaggio, di utilizzo di tutti i veicoli presenti nel territorio della Costa d’Amalfi. Ti basta iscriverti e dal menù dell’app Elettrify, cliccare su: Abbonamento residenti. Valido per monopattini e biciclette e per spostamenti tra comuni. Superati i 60 minuti si paga 0.25€ al minuto (la pausa è conteggiata come utilizzo).