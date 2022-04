Mister Cioffi presenta la gara Sorrento – Casertana

Mister Cioffi presenta la gara di domani che vede il Sorrento ospitare la Casertana. Solo due punti di distacco in campionato tra le due compagini e il desiderio di concludere al meglio la stagione. “Mi aspetto una forte reazione da parte della squadra e una gran partita dopo la sconfitta inaspettata di Bisceglie – spiega il mister -, anche perché in Puglia nel primo tempo, e soprattutto dopo il vantaggio, eravamo in controllo della gara. Dobbiamo provare a riprenderci i tre punti contro la Casertana perché una vittoria potrebbe riaprire il discorso playoff, anche se in questo momento chi ci sta davanti, in particolar modo la Nocerina, ha più possibilità di noi di centrare questo obiettivo. Pensiamo a chiudere nel migliore dei modi il campionato anche perché abbiamo centrato quanto era stato richiesto dalla società prima del previsto e nel contempo fatto esordire diversi ragazzi 2004. Noi come staff siamo fieri di quanto è stato fatto, grazie ovviamente alla disponibilità che abbiamo ricevuto dai calciatori”, conclude.