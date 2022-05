Missione compiuta: il Sorrento Juniores vince il campionato! Allo stadio Italia, questo pomeriggio, per il Sorrento Juniores era obbligatorio vincere, per chiudere al primo posto in classifica un campionato che lo ha visto sempre protagonista. Di fronte il Lavello, l’ultimo ostacolo da superare per ottenere questa soddisfazione e per accedere alla fase finale senza passare per i playoff. Una vittoria schiacciante di 7-0 grazie al poker di Boiano e ai gol di Ferro e Schettino. Ora più che mai il sogno continua…