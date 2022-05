Minori prima ad adeguarsi in Costiera amalfitana alle sentenze per la Bolkstein, dal 2023 scadranno tutte le concessioni demaniali. Così recita il dispositivo, che permette comunque di poter continuare tutte le attività per quest’anno e per il 2023.

“Premesso che l’art. 105 del D.lgs. n. 112 del 31/03/1998, ha esteso a beneficio delle Regioni le funzioni amministrative relative a tutto il demanio marittimo, ampliandole al mare territoriale, indipendentemente dalla destinazione o meno delle sue aree ad usi turistico – ricreativi, con l’eccezione di quelle interessate da finalità inerenti l’approvvigionamento di fonti di energia;

Dato atto che l’art. 1 del succitato decreto legislativo ha previsto il conferimento delle funzioni amministrative, ovvero le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali, fra gli altri, quelli di programmazione di vigilanza, di polizia amministrativa, nonché l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge, salva diversa espressa disposizione contenuta nello stesso D.lgs n. 112/1998;

Visti:

– il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del D.lgs. n. 96 del 30 marzo del 1999 e del citato art. 105 del D.lgs. n. 112 del 31/03/1998, con cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;

– il d.p.c.m. 12.10.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l’esercizio delle funzioni;

– la delibera di Giunta Regionale n. 3744/2000 con la quale la Regione Campania ha preso atto del riassetto delle competenze ed attribuzioni di funzioni, riconoscendo che incombe sui Comuni la gestione ed il rilascio di concessioni su aree del demanio marittimo, territorialmente competenti, con esclusione per quelle di interesse nazionale e comprese nel d.p.c.m. del 21/12/1995;

– la Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001, operante la riforma del Titolo V della Carta costituzionale, che ha conferito le funzioni amministrative sul demanio marittimo fatte salve le esigenze di esercizio unitario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

– la delibera di Giunta Regionale n. 395 del 28 marzo 2006, con cui sono stati forniti ai comuni costieri ulteriori indirizzi operativi in materia di demanio marittimo abrogando la delibera n. 1971/2001 e ribadendo, in particolare agli articoli 4 e 5, la propria competenza in merito all’approvazione del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUAD);

– la delibera di Giunta Regionale n. 2189 del 17/12/2007 avente ad oggetto l’approvazione delle Linee Guida per l’approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili;

– la Legge Regionale n. 50 del 22 Giugno 2017 recante: “Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai comuni in materia di governo del territorio” e nello specifico l’articolo 3 recante: “Indirizzi per la redazione del PUAD”;

– la delibera n. 4 del 02.03.2017 avente ad oggetto l’approvazione del “Regolamento disciplinante le modalità di occupazione del suolo pubblico, privato e/o

privato assoggettato ad uso pubblico”, modificato con deliberazione consiliare n. 18 del 29/03/2017;

– la Determina Dirigenziale n. 124 del 30/04/2021, avente ad oggetto: “Concessioni demaniali marittime di competenza del comune di minori aventi finalità turistico-ricreative. Provvedimenti”, con la quale si dava atto che le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative di competenza di questo Ente, venivano prorogate per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 (31 luglio 2021), ovvero fino al 29 ottobre 2021;

– la determinazione dirigenziale n. 295 del 26.10.2021 con la quale, in conseguenza della proroga dello stato di emergenza al 31.12.2021, si dava atto che le concessioni demaniali marittime di competenza di questo Ente sono state prorogate per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, ovvero fino al 31 marzo 2022;

Preso atto che, ad oggi, il suddetto disegno di legge regionale, pur avendo fornito ulteriori indirizzi in materia di demanio costiero, on ha concluso l’iter legislativo;

Viste e richiamate:

– la Legge di Bilancio 2019 (l. 30.12.2018, n. 145) con la quale si dispone che le concessioni di cui all’art. 1, co. 682 e ss.cc., abbiano un’estensione della durata per ulteriori quindici anni; in pratica viene riconosciuta la validità “ex lege” dei rapporti concessori già instaurati e pendenti in base all’art. 1, co. 18, del D.L: 194/2008 con l’estensione della durata del titolo al 31 dicembre 2033;

– le sentenze del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, le quali hanno stabilito che “le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’UE”;

Considerato che l’Amministrazione Comunale, tenuto conto della vocazione turistica del territorio, intende continuare a garantire sul territorio di propria competenza le attività turistico ricreative, nelle more della revisione del quadro normativo nazionale e comunitario in materia di demanio marittimo, ovvero dell’espletamento di una procedura pubblica per l’assegnazione delle concessioni…”

