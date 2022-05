Minori, oltre un milione di euro per la condotta sottomarina: la Rai sul posto

A Minori sono in corso i lavori di installazione della nuova condotta sottomarina nell’ambito del progetto di depurazione delle acque della regione Campania. Il progetto – che sarà ultimato fra una decina di giorni – è stato finanziato dalla stessa Regione con un milione e 200 mila euro. La Rai ha approfondito il progetto recandosi sul posto con l’inviato Enzo Ragone, che ha intervistato l’Ingegnere Vincenzo Perfetti: Sfocerà in mare a circa 600 metri dal punto d’ingresso a una profondità di 41-42 metri. Una tecnologia che permette tempi di realizzazione molto ristretti e in dieci giorni completeremo quest’opera. Impatto ambientale zero. Anche il sindaco di Minori, Andrea Reale, ha poi commentato: La condotta che vediamo è un’anticipazione per garantire a Minori nella stagione 2022 un’ottima balneazione. Restando in tema depurazione, a breve giungeranno notizie della sentenza del Tar sulla gara d’appalto – una delle aziende in gara ha fatto causa all’altra – per la costruzione del nuovo depuratore di Maiori-Minori.