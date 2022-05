Minori, al Cimitero lavori con sepolture imbrattate , sulla spiaggia dispenser usati come cestini e impalcature in strada

Minori ( Salerno ) . La cittadina della Costiera amalfitana si prepara alla stagione turistica con mille problemi quest’anno, prima la Villa Romana, con appelli alla Soprintendenza e al Governo, in attesa dei finanziamenti, poi la condotta sottomarina che si poteva fare in questi due anni di lockdown per la pandemia da Covid. L’ultima segnalata su Facebook in “Sei di Minori” riguarda le sepolture imbrattate e infangate in conseguenza dei lavori. La direzione avrebbe dovuto dall’inizio dare prescrizioni e in questo caso un’amministrazione attenta ai cittadini non fa raccomandazioni, che dovrebbero esserci nella gara d’appalto e insiti nelle regole generali con le quali si dovrebbe procedere a lavorare con diligenza, anche come prevede la legge, ma perlomeno adottare delle sanzioni, che le gare di appalto dovrebbero prevedere, non pacche sulla spalla. La vera chicca la dà la pagina Facebook “Spiaggismo” sui dispenser usati come cestini e le impalcature in strada

Ecco il post sui dispenser a Minori