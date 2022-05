Meteo: weekend di pioggia in Campania. Clima primaverile con qualche acquazzone e nuova perturbazione in arrivo nel weekend: ecco come si presenta la prima settimana di maggio in Campania.

Dopo un inizio settimana caratterizzato dal bel tempo, nel weekend la nostra Regione sarà interessata da una nuova perturbazione in arrivo da ovest, foriera di piogge e temporali. Temperature in lieve aumento fino a venerdì, con massime fino a 25°/26°C, in lieve calo nel fine settimana, con valori non oltre i 20°C.