Meteo: si allontana il freddo, in arrivo i primi assaggi d’estate. Il freddo si allontana ed arriva il caldo. La nuova settimana comincia con un improvviso assaggio d’estate. L’aria calda in risalita dal nord Africa determinerà un sensibile aumento delle temperature su parte della Penisola.

Come spiegano i meterologi di 3bmeteo, ci sarà ancora qualche temporale al Sud (è ancora presente un vortice di bassa pressione). Piovaschi o temporali potranno formarsi anche al Centro e in forma isolata anche al Nord. Nel contempo l’alta pressione sub tropicale inizierà ad interessare Spagna e Baleari raggiungendo entro fine giornata anche le Alpi occidentali. Ciò garantirà un primo aumento delle temperature sulle regioni settentrionali e un prosieguo di settimana via via più stabile e più caldo.

Le temperature sono già aumentate rispetto a sabato con valori fino a 24°C in Toscana e 23°C in Emilia Romagna ma saliranno ancora, intorno alle giornata di mercoledì e giovedì si potranno toccare punte di 28-30°C in Val Padana e sulle zone interne delle regioni centrali tirreniche. Il Sud che vede ancora valori sotto media, in particolare tra Sicilia e Calabria vedrà solo un ritorno alla normalità con qualche anomalia positiva non eccessiva in Campania.

Tra martedì e mercoledì il tempo migliorerà gradualmente. Nella giornata di martedì sarà ancora possibile qualche temporale pomeridiano sulle regioni centro meridionali e la Sardegna mentre mercoledì i fenomeni di instabilità diurna saranno del tutto isolati. Le temperature aumenteranno sensibilmente mercoledì al Nord e su parte del Centro.