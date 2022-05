Meta. Unione regionale Cuochi Campania a convegno

Il presidente dell’Associazione Cuochi Penisola Sorrentina Salvatore Severi ci ha inviato questo comunicato, che pubblichiamo con piacere, da sempre Positanonews supporta questo sodalizio, ed augura buon lavoro.

Si è svolto a Meta di Sorrento, più precisamente all’ Hotel Giosuè a Mare, il consiglio regionale dell’Unione regionale Cuochi Campania. Erano presenti tutti i rappresentanti delle associazioni campane ( Avellino, Benevento, Salerno, Caserta, Napoli, Castellammare e zona Equana, Torre del Greco e paesi vesuviani ed infine la penisola Sorrentina). Si sono discusse varie tematiche, soprattutto l’organizzazione dei prossimi eventi in programma in tutto il territorio campano e durante i lavori, con grande soddisfazione da parte dei presenti, nella persona di Pasquale Cacace, l’amministrazione comunale di Meta ha portato i proprio saluti, mettendosi a disposizione in qualsiasi occasione.

Alla fine dei lavori, lo chef Paolo Aprea e il pizzaiolo Adamo Gargiulo, insieme a tutto lo staff del ristorante, capitanati da Giosuè Tito, hanno deliziato gli ospiti con i prodotti che più caratterizzano il nostro territorio. PER ME È STATO UN ONORE OSPITARE QUESTE PERSONE IN PENISOLA E IN PARTICOLAR MODO A META, IL PAESE DOVE IO SONO NATO E.CRESCIUTO E CHE PORTO SEMPRE.NEL MIO CUORE. NON BASTANO PAROLE PER ESPRIMERE LA MIA GRATITUDINE A TUTTI COLORO CHE HANNO RESO POSSIBILE QUESTA PIACEVOLE SERATA.

RINGRAZIO IL SINDACO GIUSEPPE TITO E LA SUA FAMIGLIA CHE CI HANNO OSPITATO NEL LORO RISTORANTE. RINGRAZIO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE È SEMPRE PRONTA A SOSTENERMI. RINGRAZIO TUTTI I PRESENTI E NON CHE COMPONGONO IL CONSIGLIO REGIONALE DEI CUOCHI CAMPANI PERCHÈ PER ME RAPPRESENTANO UNA SECONDA FAMIGLIA. RINGRAZIO IL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ASSOCIAZIONE PENISOLA SORRENTINA PER TUTTO CIÒ CHE FANNO PER RENDERE GRANDE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE. RInGRAZIO LA

MIA FAMIGLIA CHE MI SUPPORTA IN TUTTO. ED INFINE VORREI FARE UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE AL PRESIDENTE REGIONALE Luigi Vitiello E AL SEGRETARIO REGIONALE ROBERTO Pietro Montone PERCHÉ PER ME NON RAPPRESENTANO SOLO DEI COLLEGHI MA DEI FRATELLI MAGGIORI E SO CHE IN QUALSIASI MOMENTO IO POSSO CONTARE SU DI LORO.