Meta, stagione balneare 2022: agevolazioni per i residenti sull’entrata e sui servizi degli stabilimenti

Meta. Il sindaco Giuseppe Tito avvisa la cittadinanza che l’Amministrazione da lui guidata, perseverando nella sua politica tesa ad agevolare i residenti e tenendo presente il particolare momento di crisi economica che attraversa la Nazione, ha stipulato una convenzione con la quale i titolari degli stabilimenti balneari siti nel Comune offrono anche per la stagione balneare 2022 (come già accaduto per quella 2021) agevolazioni sull’entrata e sui servizi delle loro strutture.

In particolare i residenti avranno diritto ad uno scontro del 50% sui costi giornalieri.

Una bellissima iniziativa a favore dei cittadini che contribuirà a garantire un’estate all’insegna del divertimento e del relax godendo della propria splendida spiaggia.