Meta Sorrento, prima unione civile fra donne post pandemia. Piazza Scarpati abbellita “Scene di un matrimonio meraviglioso”

Meta perla sulla Costa di Sorrento è stata protagonista con il sindaco Peppe Tito della prima unione civile fra donne post pandemia. Piazza Scarpati abbellita di fiori per le due ragazze della Penisola Sorrentina , finalmente la gioia dopo la fine della pandemia da Covid. La bellezza di questa cerimonia celebrata sul belvedere pubblico di Piazza Scarpati , ci ha colpito il bel post di un’amica

“Scene di un matrimonio meraviglioso”

Scegliete chi vi rimprovera per troppo affetto, invece di chi vi consola per convenienza. Chi vi affronta a muso duro, vi urla a dosso e alla fine resta. Scegliete chi non vi incatena all’immobilità del suolo, ma disegna per voi un altro pezzo di cielo. Chi non fa promesse e poi le mantiene. Chi tradisce le aspettative, perché non c’è altro modo di onorare la vita, nella sua magnifica imperfezione. Chi vi cambia gli occhi, o ve li restituisce per la prima volta, mostrandovi un modo diverso di guardare. Scegliete chi vi spinge a lottare, a combattere, a crescere, a sperimentare. Chi inventa ogni giorno colori nuovi, e ha incoscienza abbastanza da accostare il verde col giallo, il blu cobalto col rosso rubino, perché nulla ci fa più coraggiosi come la capacità di rompere gli schemi e sovvertire l’ovvio.