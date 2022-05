Meta, sempre più in crescita il progetto sulla legalità del liceo Marone. Il Liceo “Publio Virgilio Marone” è da tempo attento alla tematica della legalità e ieri gli studenti hanno anche potuto accogliere il Presidente della Camera Roberto Fico che si trova in penisola sorrentina per partecipare al Forum “Verso Sud”.

“Il progetto sulla legalità è un progetto che è stato ideato e portato avanti dalla professoressa Sicignano – ci spiega la dirigente scolastica, Immacolata Arpino -. È triennale, ma lo ripetiamo ormai da undici anni. Per ogni triennio il progetto cambia, nel senso che si espande, si amplia. Prevede non solo l’incontro con personaggi che combattono la mafia, ma anche con coloro che sono state vittime innocenti di mafia, o con parenti di mafiosi pentiti. Ogni anno prepariamo il calendario solidale, che viene venduto, ed i soldi vengono poi distribuiti alle famiglie di bisognosi. È un progetto che sta dando tanto ai ragazzi, anche perché ha come obiettivo la cittadinanza attiva, il senso di solidarietà, il senso di gratitudine, il senso del rispetto delle posizioni altrui, ma anche un forte impegno sociale”.