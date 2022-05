Meta, Roberto Fico incontra i ragazzi del liceo “Marone”. Il vicepreside Giovanni Ruggiero: “Pronti a cogliere la sfida della legalità”

Oggi gli studenti del liceo “Publio Virgilio Marone” di Meta hanno incontrato il Presidente della Camera Roberto Fico. Entusiasta il vicepreside Giovanni Ruggiero: «Oggi è una bella giornata per il Liceo “Publio Virgilio Marone”. Non siamo solo felici perché la terza carica dello Stato possa stare per qualche minuto – ed anche qualcosa in più – con gli studenti per poter trasmettere vicinanza, incoraggiamento, sostegno, motivazione, coraggio, speranza. Non siamo solo contenti, ma sia certi che questo è consapevolmente uno dei momenti più alti perché compito delle istituzioni non solo è stare vicino ma trasmettere quei valori che ci precedono e ci oltrepassano. Stamattina il “Publio Virgilio Marone” con i suoi studenti ha fatto questa esperienza fondamentale che è quella di raccontare, di raccontarsi in quell’unica certezza che la nostra Italia merita il meglio sotto tutti i punti di vista. La bella gioventù del “Publio Virgilio Marone” è questo meglio che è pronto a cogliere la sfida della legalità, la sfida della bellezza, la sfida del futuro».