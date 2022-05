Meta: riunioni per decidere il futuro candidato sindaco. Si sta decidendo del futuro candidato sindaco di Meta, in vista delle prossime elezioni. L’attuale primo cittadino metese, Giuseppe Tito, starebbe puntando su Pasquale Cacace, ma Angela Aiello si guarda intorno. Al Comune si stanno tenendo delle riunioni per decidere, nel corso dei prossimi giorni, del futuro della città.

Peppe Tito, che è riuscito a riconfermarsi consigliere della Città Metropolitana di Napoli, sta guardando a chi potrebbe essere il suo successore, in quanto dopo il doppio mandato non potrà candidarsi nuovamente. Sembrerebbe, quindi, puntare su Pasquale Cacace. Angela Aiello, però, con i suoi mille voti, vorrebbe provare a fare il candidato sindaco.