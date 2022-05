Meta piange la scomparsa del 75enne Guido Cioffi

Meta. All’età di 75 anni si è concluso il cammino terreno di Guido Cioffi che lascia nel dolore i figli Loredana, Tiziana ed Emiliano, i generi Carmine ed Antonio, la nuora Armida, gli adorati nipoti Mario, Giuseppe, Salvatore, Antonino, Arianna e Manuel, le sorelle ed i parenti tutti che ora l’accompagnano con la preghiera nel suo ultimo viaggio verso la dimora eterna.

Un uomo dal cuore buono e generoso. Per tanti anni ha diretto il coro del Calvario della processione dell’Arciconfraternita Morte e Orazione di Piano di Sorrento e tanti giovani ed adulti di oggi ricordano con affetto il suo sguardo amorevole mentre li accompagnava per le strade della città guidando le loro voci con l’affetto e la dolcezza di un padre.

Il rito funebre sarà celebrato giovedì 19 maggio alle ore 17.00 nella Basilica di San Michele Arcangelo in Piano di Sorrento.

