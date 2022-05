Meta: nuova gestione per il ristorante “Il Verricello”, a pochi giorni dalla riapertura. Mancano oramai pochi giorni alla riapertura del ristorante “Il Verricello”, affacciato sulla spiaggia di Meta, in Penisola Sorrentina.

Soltanto pochi giorni fa, infatti, i gestori del locale avevano affermato di essere costretti a lasciare, in quanto non gli era stata rinnovata la concessione demaniale, come invece accaduto negli anni precedenti. Ritrovandosi, dunque, senza tavolato e, di conseguenza, con un numero limitato di tavoli, i ragazzi hanno deciso di aprire una nuova attività a Pimonte.

Ma il Verricello sta per riaprire con una nuova gestione. Mancano oramai pochi giorni e potremo nuovamente assaggiare i loro gustosissimi piatti.