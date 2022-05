Meta: non rinnovata la concessione al Verricello, pronti per la nuova avventura. Non è stata rinnovata la concessione demaniale al ristorante “Il Verricello”, a Meta. I ragazzi, dunque, lasciano il locale affacciato sulla spiaggia per cominciare una nuova avventura: apriranno una nuova attività a Pimonte.

Peccato che il Comune non abbia potuto rinnovare la concessione, come accaduto negli scorsi due anni di pandemia; dispiace sempre quando un’attività non va avanti, soprattutto quando si tratta di ragazzi in gamba come loro.

Noi di Positanonews facciamo gli auguri non solo a loro, ma anche alle loro famiglie, per le migliori fortune possibili. Sicuramente li andremo a trovare e, come noi, tanti altri faranno lo stesso.