Meta: mercoledì 25 maggio mezza giornata senz’acqua. Ecco orari e zone interessate

GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 14:00 di mercoledì 25 maggio 2022 alle ore 04:00 di giovedì 26 maggio 2022, nelle seguenti zone di META:

Corso Italia,

Strada Statale Penisola Sorrentina,

Via Alberi,

Via Camaldoli,

Via Casa Iaccarino,

Via Casa Lauro,

Via Cavataccio,

Via Cesina,

Via Cesine,

Via Mariano Ruggiero,

Via Nuova Alberi,

Via Tommaso Astarita.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso:

Località Fornacelle – Via Raffaele Bosco, Comune di Vico Equense. Dalle ore 14:00 alle ore 22:00 del 25/05/22.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.