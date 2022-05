Meta, mercoledì 11 maggio chiusura temporanea al transito veicolare di un tratto di Via Caracciolo per lavori al Vallone Lavinola

Mercoledì 11 maggio sarà necessario posizionare una gru mobile per prelevare i macchinari che sono giù al cantiere nel Vallone Lavinola utilizzato per effettuare lavori di sistemazione idraulica forestale.

Per tali motivi il Comune di Meta – con Ordinanza n. 77/2022 – istituisce per mercoledì 11 maggio 2022, dalle ore 04.00 alle ore 07.00 e comunque fino al termine dei lavori, divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di strada di Via Caracciolo interessato dall’intervento, in pratica sul ponte di confine.

Ordina, altresì, il divieto di transito veicolare nel tratto di strada di Via Caracciolo compreso tra l’incrocio con Via A. Cosenza e l’incrocio con il Viale delle Querce, eccetto per i residenti del posto.

Istituisce, inoltre, il limite massimo di velocità 30-20-10 km/h da installare in sequenza di avvicinamento al cantiere.

L’impresa esecutrice dei lavori provvederà, tra l’altro, a presidiare e sorvegliare costantemente con proprio personale la zona anche al fine di fornire assistenza a eventuali pedoni in transito.