Meta, incidente stradale all’ingresso della città. Coinvolto uno scooter

Intorno alle 16.30 si è verificato un incidente stradale all’ingresso della città di Meta, poco dopo la fine della strada di Scutari. Ad essere coinvolto un scooter. Il traffico proveniente da Napoli e diretto a Sorrento è rimasto bloccato in attesa dell’arrivo dell’ambulanza che ha provveduto a trasportare il conducente del mezzo presso il nosocomio di Sorrento per le cure e gli accertamenti del caso.

Non si conosce l’esatta dinamica del sinistro né le cause che l’hanno provocato.

Approfittiamo per rinnovare l’appello a procedere sempre con cautela, nel rispetto dei limiti di velocità e di tutte le norme del Codice della Strada in modo da garantire la sicurezza per se stessi e per gli altri.