Meta: in arrivo postazioni per i monopattini elettrici. “Muoversi in mobilità sostenibile… a Meta è possibile!” – ha detto il sindaco di Meta, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Tito. Il primo cittadino ha fatto sapere che a breve sul territorio saranno disponibili postazioni dove sarà possibile noleggiare monopattini elettrici.

I punti del territorio comunale dove si potranno affittare sono: Piazza Casale, piazza Santa Maria del Lauro, lo spazio antistante la stazione della Circumvesuviana e presso la zona delle spiagge.

“Con la mobilità sostenibile – sottolinea il sindaco Tito – la comunità locale ha la possibilità di muoversi nel rispetto dell’ambiente plasmando il domani con scelte intelligenti, funzionali e sostenibili”.