Meta: giovedì e venerdì dalle ore 19 a mezzanotte “Pizza d’Amare”. «Pizza d’amare» alla Marina di Meta, giovedì e venerdì, dalle ore 19 a mezzanotte, con le otto pizzerie del territorio: Ninuccio, Mazz’ e panell’, Il Ceppone, Covent Garden, Chiarastella, Don Giovanni, Giosuè a mare e Tico Tico, proporranno, accanto alla classica Margherita, la pizza che caratterizza la loro vetrina dedicata. Special guest della kermesse «La Notizia», la pizzeria napoletana di Enzo Coccia, con la sua celebre Montanarina.

La manifestazione, promossa dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco Terra delle Sirene, in collaborazione con l’Associazione Cuochi Penisola sorrentina, apre gli appuntamenti del litorale metese proiettato verso una stagione turistica che guarda alla resilienza di uno dei punti strategici della balneazione della costiera sorrentina. Una sinergia condivisa dal sindaco Giuseppe Tito, gli assessori Roberto Porzio e Pasquale Cacace, con il presidente della Pro Loco, Luigi Russo.

Che il Comune di Meta avesse una antica tradizione nella proposta della pizza, non c’erano dubbi. Con questa premessa, l’opportunità per la celebrazione e la valorizzazione della pizza prodotta nel suo piccolo territorio a vocazione turistica, consolida una usanza. Già a metà degli anni Settanta, infatti, furono realizzate due manifestazioni etichettate come sagra della pizza. Ora, invece, l’amministrazione comunale e la Proloco Terra della Sirene ripropongono e rinnovano questa iniziativa con l’obiettivo di formalizzare un appuntamento fisso annuale. Da quest’anno, non sarà una sagra, come promozione del territorio del Comune di Meta, ma una kermesse ispirata alla vocazione turistica e in particolare per la promozione delle pizzerie di Meta che proporranno il loro cerchio magico della Margherita, insieme ad un gusto speciale elaborato per l’evento. Degna cornice della passerella enogastronomica la marina di Meta, impreziosita da uno straordinario tramonto sugli stand degli otto locali che offriranno le loro pizze. In particolare, torna la pizzeria Antonino Esposito di Sorrento. Guest star di quest’anno la famosa pizzeria La Notizia dello maestro pizzaiolo Enzo Coccia, una delle pochissime pizzerie elencate nella guida Michelin. Enzo Coccia è conosciuto in tutto il mondo da New York dove a proporre i tuoi prodotti quest’anno a Natale gli proporrà la famosa Montanarina. Particolarmente importante la presenza degli chef dell’Associazione cuochi penisola sorrentina che offriranno il dolce a fine serata. Accanto al magnifico scenario in riva al mare, in cartellone musica e attrazioni, in particolare artisti la strada è un dj che manterrà alta l’allegria della serata. Infine, un pizzico di corsa alla fortuna, attraverso il ticket delle pizze, verrà estratto un iPhone 13 che sarà consegnato il 21 giugno prossimo presso la Casa comunale in diretta streaming sul profilo Facebook. La seconda serata si concluderà con i fuochi d’artificio dagli stabilimenti balneari e dal consorzio in stabilimenti, assaporando un buon caffè offerto da Emmedi e shop. Una fitta partecipazione di sponsor ha collaborato alla buona riuscita della manifestazione.