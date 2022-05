Meta, da Annarè si ferma l’orologio. Mandorla di Arola e amarena dei Colli con il liquore “Zagara”. Che Annarè sia un punto di riferimento per la penisola sorrentina, un ottimo punto di sosta , ma anche di arrivo, per chi da Napoli va verso la costa di Sorrento, è risaputo. Ottimi primi e secondi della tradizione contadina e napoletana verace, ma abbiamo scoperto anche dei dolci straordinari che ci ha proposto Tonino a fine pranzo, un dolce di vere amarene di Arola, splendida e soleggiata frazione di Vico Equense sui Monti Lattari, con l’amarena dei Colli di Fontanelle di Sant’Agnello, fra l’altro presidio Slow Food, e il liquore “Zagara”, una chicca, si sente il profumo dei fiori d’arancio e forte il mandarino oltre che all’infuso di limone. Che dire? Complimenti a tutto lo staff e Positanonews lo consiglia vivamente. Qui si ferma l’orologio, e con esso tutte le ansie e i problemi, non ci resta che staccare i cellulari e attaccare il cervello, i sensi, i piaceri, e l’anima, siamo da “Annarè” e Tonino fa la differenza.