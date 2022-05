Mercoledì 25 maggio anche Sorrento e Vico Equense senz’acqua: ecco orari e zone interessate

GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 14:00 di mercoledì 25 maggio 2022 alle ore 04:00 di giovedì 26 maggio 2022, nelle seguenti zone di SORRENTO:

II Traversa San Valerio,

Via Baranica,

Via Belvedere,

Via Campagnano,

Via Campitiello,

Via Casarlano,

Via Casola,

Via Cesarano,

Via Festola,

Via Gradoni,

Via San Renato,

Via San Valerio.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso:

Piazzetta Casarlano, dalle ore 14:00 alle ore 22:00 del 25/05/2022.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 14:00 di mercoledì 25 maggio 2022 alle ore 04:00 di giovedì 26 maggio 2022, nelle seguenti zone di VICO EQUENSE:

Corso Caulino,

Località Alberi,

Località Massaquano,

Piazza San Giovanni Battista,

Piazza San Pietro,

Strada Statale 145 Sorrentina,

Traversa di via San Salvatore,

Via Alberi,

Via Arvitiello,

Via Avigliano,

Via Bell’Alba,

Via Belvedere,

Via Botteghelle,

Via Boza,

Via Calvaruso,

Via Campitiello,

Via Casa Cafiero,

Via Case Vecchie,

Via Croce,

Via del Monte,

Via Faito,

Via Fornacelle,

Via Gaetano Filangieri,

Via Giuseppe Casciaro,

Via Gradelle,

Via Luigi Avellino,

Via Madonna delle Grazie

Via Massaquano,

Via Matignano,

Via Mirto,

Via Nuova Belvedere,

Via Pacognano,

Via Penito,

Via Pentema,

Via Petrignano,

Via Petrito,

Via Piana di Semmana,

Via Raffaele Bosco,

Via Raspolo,

Via Rocchetta,

Via San Bernardino,

Via San Filippo,

Via San Francesco,

Via San Martino,

Via San Salvatore,

Via Santa Caterina,

Via Santa Lucia,

Via Santa Maria a Cavallo

Via Sant’Andrea,

Via Sopra la Croce,

Via Sperlonga,

Via Vecchia Fornacella,

Vicoletto dell’aria.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso:

1) Località Fornacelle, via Raffaele Bosco;

2) Località Massaquano, via Raffaele Bosco.

Dalle ore 14:00 alle ore 22:00 del 25/05/2022.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.