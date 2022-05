Medaglia d’argento per Angela Procida. Nella sua nuova avventura nel Federciclismo, Angela Procida ha conquistato l’argento nella prova a cronometro in Coppa del mondo in Belgio, come annunciato sui social dall’atleta stessa. A seguire i ringraziamenti a Pierino Dainese, Obiettivo 3, Asd Restart Sport Academy.