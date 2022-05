Max Zotti e Chris Bowl, “Hasta el fin”: un altro successo planetario per il dj della Costiera Amalfitana. È già uno dei tormentoni dell’estate: l’ultimo progetto discografico di Max Zotti insieme a Chris Bowl ha scalato subito le classifiche dance, piazzandosi al numero 1 della chart Afro/latin di Traxsource e, supportato dai top dj internazionali e dalle migliori radio dance, continua ad avere consensi in tutto il globo.

Supportato da Albertino di Radio Deejay e Bob Sinclar, è già entrato in classifica iTunes in Portogallo, in Grecia ed a Dubai.

Un progetto tutto made in Campania, il disco è edito sulla label Union Records di Peppe Citarella.

Di poche ore fa la notizia che il disco è entrato nella playlist ufficiale di Spotify del DJ Black Coffee da poco premiato con un Grammy Award per il Best Dance/Electronic album.

Max Zotti dj resident storico del Music on the Rocks aspetta tutti a Positano per un’estate dance… Hasta el fin!